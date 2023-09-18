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В Болгарии проверят сигнал об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом

В Болгарии саперы проверят сигнал об упавшем на берегу моря дроне с боеприпасом
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Военная операция на Украине
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Минобороны Болгарии направило саперов ВМС для проверки сигнала об обнаружении на черноморском побережье дрона с предметом, похожим на боеприпас. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Объект был обнаружен в ночь на 18 сентября в районе пристани для лодок в Тюленово.

Спецподразделение из пяти военнослужащих с военно-морской базы Варна отправилось на место в 6:10 18 сентября. По итогам проверки будет принято решение, где произвести обезвреживание.

Ранее на территории Румынии трижды обнаруживали фрагменты беспилотников. Так, в 2,5 км от деревни Плауру, расположенной на противоположном от украинского порта Измаил берегу Дуная, обломки находили 8 и 9 сентября.

В третий раз обломки нашли в румынской провинции Тулча, в 14 км от границы с Украиной. МИД Румынии выразил протест Москве из-за нарушения воздушного пространства страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России.

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Минобороны России ранее отчитывалось о нанесении ударов по военным целям (портовая инфраструктура, склады боеприпасов, объекты радиотехнической разведки) на Украине с применением беспилотников. В частности, шесть групповых ударов с использованием дронов были нанесены со 2 по 9 сентября.

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Болгария саперы боеприпасы дроны Черное море
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