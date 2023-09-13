МИД Румынии выразил протест России из-за обломков дрона

Здание МИД Румынии (Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press)

МИД Румынии выразил протест российской стороне из-за нарушения воздушного пространства страны — упавшие вблизи румыно-украинской границы беспилотники идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине, сообщает Dig24.

Ранее в румынской провинции Тулча, в 14 км от границы с Украиной, обнаружили обломки беспилотника.

«Министерство иностранных дел вновь заявляет твердый протест против нарушения в очередной раз воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении. Ведомство вызвало главу дипмиссии России. Румыния осудила действия России в отношении Украины в том числе из-за рисков для румынских граждан.

Это третий случай, когда на территории Румынии обнаруживали фрагменты беспилотников. В 2,5 км от деревни Плауру, которая расположена на противоположном от украинского порта Измаил берегу Дуная, обломки находили дважды — 8 и 9 сентября. После инцидентов румынские власти начали обсуждать возможную эвакуацию жителей поселения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России.

Российское Минобороны ранее отчитывалось о нанесении ударов по военным целям на Украине с применением беспилотников. Так, шесть групповых ударов с использованием дронов были нанесены со 2 по 9 сентября. Среди целей были портовая инфраструктура, склады боеприпасов, объекты радиотехнической разведки и другие.