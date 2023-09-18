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Адвокат главы «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

Адвокат главы «Ахмата» попросил Бастрыкина возбудить дело о дискредитации армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро отправил заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации российской армии. Об этом Шапиро рассказал «РИА Новости».

Поводом для подачи заявления стали публикации аудиосообщений в одном из телеграм-каналов, в которых говорилось о межнациональном конфликте внутри спецназа «Ахмат». Шапиро назвал информацию сфабрикованной теми, кто «фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях». О каком телеграм-канале идет речь, он не уточнил.

По мнению адвоката, публикацию этих аудио можно квалифицировать как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Помимо Бастрыкина, Шапиро обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову, попросив его взять дело под личный контроль.

Статья 280.3 появилась в Уголовном кодексе в марте 2022 года. Если обвиняемый по ней привлекался к ответственности по аналогичной статье КоАП (20.3.3) в течение года, ему грозит штраф до 300 тыс. руб., арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. Если такие действия привели к серьезным последствиям (например, чьей-то смерти или нарушению общественной безопасности), то размер штрафа может дойти до 1 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

Весной 2022-го в УК также добавилась ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии). По ней максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

В октябре 2022-го глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что число уголовных дел по статьям о дискредитации армии и распространении фейков о ней составляет более ста с момента введения статей в УК. Бастрыкин в феврале 2023-го говорил, что по фактам дискредитации российских вооруженных сил завели 152 уголовных дела, к ответственности привлекли 136 человек.

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Теги
"Ахмат" Апты Алаудинов Александр Бастрыкин Следственный комитет Игорь Краснов дискредитация армии
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