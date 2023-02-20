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Бастрыкин назвал число уголовных дел из-за дискредитации армии

Глава СК Бастрыкин: 152 уголовных дела возбуждены из-за дискредитации армии
Статьи о дискредитации армии и распространении фейков о действиях вооруженных сил появились после начала спецоперации на Украине. Заведено свыше 150 дел, треть из них переданы в суд, сообщил Бастрыкин
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

По фактам дискредитации российских вооруженных сил заведены 152 уголовных дела, вынесено 16 приговоров, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — сказал он.

Статья 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК в марте 2022 года. Если обвиняемый по ней привлекался к ответственности по аналогичной статье КоАП (20.3.3) в течение года, ему грозит штраф до 300 тыс. руб., арест на срок до полугода или лишение свободы на срок до трех лет. Если такие действия привели к серьезным последствиям (например, чьей-то смерти или нарушению общественной безопасности), то размер штрафа может дойти до 1 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

В УК добавилась еще одна статья, 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании армии). По ней максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

Бастрыкин заявил, что дискредитация армии несет «общественную опасность», а потому установленные за них санкции «вполне оправданы».

В октябре прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что число уголовных дел по статьям о дискредитации армии и распространении фейков о ней составляет более ста с момента введения ее в УК.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
дискредитация армии Александр Бастрыкин Следственный комитет уголовное дело
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