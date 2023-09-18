Эрдоган заявил о наличии групп, желающих отравить отношения Турции и США

Существуют группы, которые желают «отравить» отношения Турции и США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке. Его слова приводит TRT Haber.

«Есть некоторые группы интересов, которые пытаются отравить турецко-американские отношения. Мы предотвратим это, говоря правду, подавая хороший пример и должным образом представляя Турцию и турецкую нацию <...> В отношениях между государствами всегда могут быть разногласия, это нормально, но мы также знаем, что есть больше общих знаменателей и много окон для взаимодействия», — сказал он.

Эрдоган отметил, что отношения Анкары и Вашингтона улучшаются с каждым днем. По его словам, он договорился с президентом США Джо Байденом и дальше «укреплять дружбу и сотрудничество».

«Стратегический механизм, который мы договорились создать с господином Байденом, способствует углублению диалога между нашими странами. Объем нашей двусторонней торговли превысил в прошлом году $32 млрд, достигнув рекордного уровня. В предстоящий период мы будем и дальше развивать наше сотрудничество на основе общих интересов», — сказал он.

В июле Эрдоган заявил о новом этапе отношений Турции и США в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом на саммите в Вильнюсе.

При этом за несколько месяцев до этого турецкие власти критиковали США. В феврале министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу призывал американского посла «убрать свои грязные руки от Турции».

Сойлу также указывал, что Вашингтон хотел бы «проектировать» Турцию, но этому помешал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению главы турецкого МВД, США через свои посольства вмешиваются и в дела стран Европы.