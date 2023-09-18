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Эрдоган заявил о наличии групп, желающих отравить отношения Турции и США

Эрдоган: есть группы, которые хотят отравить отношения Турции и США

Существуют группы, которые желают «отравить» отношения Турции и США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке. Его слова приводит TRT Haber.

«Есть некоторые группы интересов, которые пытаются отравить турецко-американские отношения. Мы предотвратим это, говоря правду, подавая хороший пример и должным образом представляя Турцию и турецкую нацию <...> В отношениях между государствами всегда могут быть разногласия, это нормально, но мы также знаем, что есть больше общих знаменателей и много окон для взаимодействия», — сказал он.

Эрдоган отметил, что отношения Анкары и Вашингтона улучшаются с каждым днем. По его словам, он договорился с президентом США Джо Байденом и дальше «укреплять дружбу и сотрудничество».

«Стратегический механизм, который мы договорились создать с господином Байденом, способствует углублению диалога между нашими странами. Объем нашей двусторонней торговли превысил в прошлом году $32 млрд, достигнув рекордного уровня. В предстоящий период мы будем и дальше развивать наше сотрудничество на основе общих интересов», — сказал он.

В июле Эрдоган заявил о новом этапе отношений Турции и США в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом на саммите в Вильнюсе.

При этом за несколько месяцев до этого турецкие власти критиковали США. В феврале министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу призывал американского посла «убрать свои грязные руки от Турции».

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Сойлу также указывал, что Вашингтон хотел бы «проектировать» Турцию, но этому помешал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению главы турецкого МВД, США через свои посольства вмешиваются и в дела стран Европы.

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Реджеп Тайип Эрдоган США Турция
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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