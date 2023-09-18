Эрдоган на встрече с Илоном Маском призвал его построить завод Tesla в Турции

Эрдоган на встрече с Маском призвал его построить завод Tesla в Турции

Эрдоган провел встречу с Маском в Турецком доме в Нью-Йорке, в ходе которой призвал бизнесмена открыть седьмой по счету завод Tesla в Турции. До начала конфликта на Украине Маск не исключал строительства завода Tesla в России

Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Президент Турции Тайип Эрдоган провел встречу американским бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке, на которой призвал его открыть завод Tesla в Турции. Об этом сообщило управление по делам общественности при президенте Турции в соцсети «X» (бывш. Twitter).

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

В ходе встречи глава государства призвал предпринимателя открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Эрдоган также указал на потенциальное развитие сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции и пригласил Маска принять участие в технологической выставке, которая пройдет в конце сентября в турецком Измире.

Эрдоган находится в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. О том, что турецкий лидер намерен обсудить с Маском инвестиции в Турцию, ранее сообщал телеканал TGRT Haber. Это не первая встреча турецкого лидера и предпринимателя. В конце прошлого года они встретились в Катаре во время финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда подробности их встречи не разглашались.

До начала конфликта на Украине Илон Маск не исключал строительства завода Tesla в России. Так, в ходе своего выступления на полях форума «Новое знание» в мае 2021 года, Маск заявил: «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас».

После этого несколько глав российских регионов выступили с инициативой построить завод Tesla у них. В частности, с предложением к Маску выступили главы Калужской, Подмосковной, Орловской, Калининградской и Свердловской областей. Кроме того, о готовности предоставить площадку для строительства завода Tesla тогда заявили в мэрии Москвы.