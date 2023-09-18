В Южной Каролине разбился истребитель F-35

В США разбился истребитель F-35B после того, как оттуда катапультировался пилот

Военные ищут пропавший истребитель F-35B Lightning II у побережья Южной Каролины после того, как из него катапультировался пилот, сообщает USA Today.

Группы экстренного реагирования работают над поиском истребителя после происшествия возле авиабазы морской пехоты Бофорт. Самолет входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты.

Пилот, который успешно катапультировался из истребителя перед падением, был доставлен в местную больницу в стабильном состоянии, сообщил офицер по связям с общественностью объединенной базы в Чарльстоне.

12 августа в Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30, также выполнявший учебно-тренировочный полет. Причиной крушения стала техническая неисправность, экипаж самолета погиб



За месяц до этого, 17 июля, в Азовское море недалеко от Ейска упал штурмовик Су-25. Он также выполнял тренировочный полет. Возможной причиной крушения в Минобороны назвали отказ двигателя. Пилот Су-25 катапультировался, его достали из воды, но спасти не смогли.