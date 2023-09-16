Шольц ответил на статью о Германии как «больном человеке Европы»

Шольц назвал издание The Econimist «англосаксонской газетой» в ответ на ее критику немецкой экономики. Канцлер Германии отверг идею нарастить госдолг ради инвестиций, указав, что это не решит проблемы, а создаст новые

Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Экономика Германии замедлилась из-за политики властей, заявила британская газета The Econimist и задалась вопросом, не является ли теперь республика «больным человеком Европы»; с ее аргументами не согласился немецкий канцлер Олаф Шольц. Интервью с ним опубликовал Die Welt.

«Эта англосаксонская газета критикует нас за якобы немецкую одержимость тем, чтобы не брать на себя бесконечные долги. В тексте, по сути, нам рекомендуют брать дополнительные долги на сумму от €100 до €200 млрд в год. Мой ответ — нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — ответил Шольц.

В статье было сказано, что в течение многих лет Германия пользовалась своим превосходством в старых отраслях производства, но не инвестировала в новые, это сглаживало общую картину. Доля инвестиций в информационные технологии относительно ВВП составляет менее половины от аналогичных показателей Франции или Великобритании «Слишком часто инфраструктура страдала из-за того, что правительство превращало в фетиш свои правила сбалансированного бюджета. Хотя Германия не может тратить так свободно, как это могло бы быть в 2010-х годах, когда процентные ставки были низкими, отказ от инвестиций как способ обуздания избыточных расходов является ложной экономикой», — отмечается в материале.

Шольц признал слабый рост экономических показателей и объяснил его ослаблением экспортных рынков, прежде всего — Китая. Кроме того, негативно влияют на ситуацию рост цен на энергоносители и высокая инфляция, до сих пор ощущаются последствия нарушения цепочек поставок, произошедшего в пандемию коронавируса.

Канцлер призвал не говорить только о кризисе, поскольку иначе «мы не увидим хороших моментов». В их числе он перечислил производство полупроводников, строительство заводов аккумуляторов и инвестиции в сферу электромобилей.