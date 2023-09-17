Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту во время визита в Россию

Ким Чен Ын на фрегате Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения базы Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке передал подарок военным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), не уточняя, что это за подарок.

Также лидер КНДР оставил отзыв в книге почетных посетителей базы флота: «Вечно будет победоносный маршрут плавания, защитивший справедливость и мир. Воинские почести Тихоокеанскому флоту. Ким Чен Ын. 16 сентября 2023 года».

Сам Ким Чен Ын получил подарки от командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и министра обороны Сергея Шойгу.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Визит северокорейского лидера в Россию продлился шесть дней. За это время он встретился с президентом Владимиром Путиным, руководством Приморского края, «Роскосмоса», МИДа, Минпромторга. Ким Чен Ын посетил космодром Восточный, авиационный завод имени Гагарина, а также производственный центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, аэродром с самолетами-бомбардировщиками и фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

В Приморском крае Ким Чен Ыну подарили комплект бронезащиты, пять дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25» с функцией вертикального взлета, произведенные в регионе.