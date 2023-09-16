Гладков сообщил о повреждении водонапорной башни в селе после атаки дрона
Дрон-камикадзе ВСУ повредил водонапорную башню в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам. Пострадавших в результате атаки дрона нет.
Валуйский городской округ находится на юге Белгородской области, он граничит с Харьковской областью Украины.
13 сентября губернатор сообщал о сбитой воздушной цели над селом Тулянка также в Валуйском районе. Разрушений и пострадавших не было.
Также утром 13 сентября Гладков рассказал об обстреле поселка Уразово. «После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах: выбиты окна», — уточнил глава региона. По информации телеграм-канала Mash, повреждения получили детский сад № 2 и дом престарелых, в котором находились 44 пенсионера и приблизительно 40 сотрудников персонала.