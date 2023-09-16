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Гладков сообщил о повреждении водонапорной башни в селе после атаки дрона

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ повредил водонапорную башню в селе Долгое
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Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Дрон-камикадзе ВСУ повредил водонапорную башню в селе Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам. Пострадавших в результате атаки дрона нет.

Валуйский городской округ находится на юге Белгородской области, он граничит с Харьковской областью Украины.

13 сентября губернатор сообщал о сбитой воздушной цели над селом Тулянка также в Валуйском районе. Разрушений и пострадавших не было.

Также утром 13 сентября Гладков рассказал об обстреле поселка Уразово. «После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах: выбиты окна», — уточнил глава региона. По информации телеграм-канала Mash, повреждения получили детский сад № 2 и дом престарелых, в котором находились 44 пенсионера и приблизительно 40 сотрудников персонала.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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