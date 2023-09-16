Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино
Под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте», — написал Гладков.
Кроме того, из-за обстрела есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. Осколками снарядов повредило три машины, две фуры и газель.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.
Шебекино подвергался атакам в течение всей российской спецоперации, однако в конце весны интенсивность обстрелов усилилась. В связи с этим власти начали добровольную эвакуацию жителей. В начале июля власти решили начать постепенное возвращение жителей округа домой, но затем этот процесс приостановили из-за новых обстрелов. В Шебекино идут восстановительные работы.
Последний раз Шебекино попадал под обстрел 13 сентября, тогда в городе зафиксировали 16 «прилетов» артиллерийских снарядов. В результате получили повреждения фасад одного из заведений общепита, а также помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий.