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Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекино
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Военная операция на Украине

Под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте», — написал Гладков.

Кроме того, из-за обстрела есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий. Осколками снарядов повредило три машины, две фуры и газель.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Шебекино подвергался атакам в течение всей российской спецоперации, однако в конце весны интенсивность обстрелов усилилась. В связи с этим власти начали добровольную эвакуацию жителей. В начале июля власти решили начать постепенное возвращение жителей округа домой, но затем этот процесс приостановили из-за новых обстрелов. В Шебекино идут восстановительные работы.

Последний раз Шебекино попадал под обстрел 13 сентября, тогда в городе зафиксировали 16 «прилетов» артиллерийских снарядов. В результате получили повреждения фасад одного из заведений общепита, а также помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий.

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Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино
Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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