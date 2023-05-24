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Политика ,  
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Крупнейший авианосец США прибыл в порт Осло перед отправкой на учения

Крупнейший в мире авианосец — американский USS Gerald R Ford — прибыл в порт Осло
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford зашел в порт Осло, где пробудет несколько дней перед отправкой на учения «Вызов Арктики», в которых примут участие 3 тыс. военнослужащих из 14 западных стран

Крупнейший авианосец США прибыл в порт Осло перед отправкой на учения
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Крупнейший в мире и самый дорогой авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (стоимость — $12,9 млрд) прибыл в порт Осло (столица Норвегии), где пробудет несколько дней перед отправкой на учения, передает Reuters.

Агентство отмечает, что корабль и его экипаж проведут учения с норвежскими вооруженными силами вдоль арктического побережья страны. «Этот визит является важным сигналом о тесных двусторонних отношениях между США и Норвегией и сигналом доверия к коллективной обороне и сдерживанию», — заявил Reuters представитель Объединенного штаба Норвегии Джонни Карлсен.

Посольство России в Осло осудило визит авианосца и отметило, что такая демонстрация силы кажется «нелогичной и вредной». «На севере нет проблем, требующих военного решения, а также проблем, требующих вмешательства извне», — говорится в сообщении посольства в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Авианосец США нового поколения Gerald R. Ford был заложен в 2009 году. Он должен был войти в строй в 2014 году, но его ввод в эксплуатацию несколько раз откладывался. Американскому флоту его передали в мае 2017 года. Стоимость авианосца составляет около $13 млрд. CNN называет его самым дорогим кораблем такого типа в истории.

Учения «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), организуемые с 2013 года, пройдут в акватории Норвежского моря с 29 мая по 9 июня. В них примут участие около 3 тыс. солдат и 150 самолетов из вооруженных сил 14 западных стран, включая США, Норвегию, Финляндию и Швецию.

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Российский МИД в мае 2022 года указывал на опасность превращения Арктики в театр военных действий из-за НАТО. Посол по особым поручениям Николай Корчунов тогда отметил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в военный блок считается проявлением тенденции к росту военной активности в Арктике и «высоких широтах».

Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2020-м, размещенные в Арктической зоне российские войска должны быть оснащены современными образцами вооружения и техники. В документе также говорится о необходимости улучшать инфраструктуру. В декабре того же года глава государства анонсировал, что Россия в ближайшие десятилетия будет прирастать Арктикой и территориями Севера — по его словам, это «очевидные» события.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
авианосец США Норвегия военные учения Арктика

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