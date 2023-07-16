В Шебекино при обстреле погибла велосипедистка

Погибшая при обстреле Шебекино женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент атаки, она получила тяжелые осколочные ранения

Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекино попал под обстрел район центрального рынка, погиб один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», — написал он.

Огонь вели из реактивной системы залпового огня «Град». В ходе обстрела были повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля.

Mash пишет, что в результате обстрела есть еще один пострадавший. Жители рассказали как минимум о пяти прилетах.

По данным Гладкова, за 15 июля по территории городского округа Шебекино было выпущено более 30 снарядов: 16 — по хутору Марьино, 12 — по МАПП «Шебекино», два — по селу Новая Таволжанка — два артиллерийских снаряда, один — по хутору Мухин. Пострадавших не было. Всего за сутки по разным районам Белгородской области выпустили свыше 80 снарядов.

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