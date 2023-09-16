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Военная операция на Украине ,  
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Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Небензя: выхлопа от заседания Совбеза ООН с Зеленским не будет
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Военная операция на Украине

Выхлоп от заседания Совета безопасности ООН с участием украинского президента Владимира Зеленского будет нулевой, это станет очередным шоу с ним в главной роли. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

«Мы реалистично оцениваем «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту», — сказал Небензя.

Он добавил, что трибуна ООН используется западными делегациями для самопиара. По его мнению, их не интересует содержательная сторона дискуссий.

Заседание Совбеза ООН запланировано на 20 сентября, оно пройдет на уровне глав делегаций недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи международной организации. Представлять Россию будет глава МИД Сергей Лавров.

По данным Politico, Зеленский на Генассамблее планирует заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году "формулы мира" и обсудить пути решения продовольственного кризиса. Источники NBC News и CNN говорили, что после выступления в ООН украинский президент хочет встретиться с лидером США Джо Байденом. 

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Василий Небензя Владимир Зеленский Совбез ООН ООН Сергей Лавров
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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