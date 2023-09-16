Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Небензя: выхлопа от заседания Совбеза ООН с Зеленским не будет

Выхлоп от заседания Совета безопасности ООН с участием украинского президента Владимира Зеленского будет нулевой, это станет очередным шоу с ним в главной роли. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

«Мы реалистично оцениваем «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту», — сказал Небензя.

Он добавил, что трибуна ООН используется западными делегациями для самопиара. По его мнению, их не интересует содержательная сторона дискуссий.

Заседание Совбеза ООН запланировано на 20 сентября, оно пройдет на уровне глав делегаций недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи международной организации. Представлять Россию будет глава МИД Сергей Лавров.

По данным Politico, Зеленский на Генассамблее планирует заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году "формулы мира" и обсудить пути решения продовольственного кризиса. Источники NBC News и CNN говорили, что после выступления в ООН украинский президент хочет встретиться с лидером США Джо Байденом.