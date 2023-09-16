Старовойт: ВСУ обстреляли село Успеновка, есть попадание по детской площадке

Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области

Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Успеновка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку», — заявил глава Курской области. Он отметил, что никто из жителей не пострадал, а собственникам дома окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Деревня Успеновка находится неподалеку от российско-украинской границы и в 104 км от Курска.

Вечером 16 сентября Старовойт сообщал об одном погибшем после обстрела села Плехово Суджанского района. В результате удара были повреждены несколько домовладений. Губернатор также пообещал собственникам помощь в восстановлении имущества.

15 сентября деревня Елизаветовка попала под обстрел. Губернатор заявил, что повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт и ворота в одном из частных домов.