 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Reuters узнал, что министра обороны Китая заподозрили в коррупции Политика, 21:43
В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина Общество, 21:43
Telegram отдаст приоритет каналам с премиум-подписчиками в поиске Технологии и медиа, 21:25
Страны Африки после встреч с Евкуровым решили создать военный альянс Политика, 21:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 21:15
Bloomberg сообщил о введении Россией порога цен на экспортную пшеницу Политика, 21:06
Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области Политика, 21:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Спартак» благодаря голу на 91-й минуте впервые за месяц победил в РПЛ Спорт, 21:00
НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе Политика, 20:43
В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori Общество, 20:33
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 20:30
Яромир Ягр в 51 год заявил о планах сыграть еще один сезон Спорт, 19:59
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
В Воронежской области три человека погибли после взрыва гранаты Общество, 19:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли село Успеновка, есть попадание по детской площадке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Успеновка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. 

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку», — заявил глава Курской области. Он отметил, что никто из жителей не пострадал, а собственникам дома окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Деревня Успеновка находится неподалеку от российско-украинской границы и в 104 км от Курска.

Вечером 16 сентября Старовойт сообщал об одном погибшем после обстрела села Плехово Суджанского района. В результате удара были повреждены несколько домовладений. Губернатор также пообещал собственникам помощь в восстановлении имущества.

15 сентября деревня Елизаветовка попала под обстрел. Губернатор заявил, что повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт и ворота в одном из частных домов.

Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области
Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области

Читайте на РБК Pro
75 дней до отключения Google и Apple ID: как быть с регистрацией на сайте
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел
Материалы по теме
Из-за обстрела в курском селе произошел сбой с водоснабжением
Политика
Украинский дрон сбросил взрывчатку на город в Курской области
Политика
Старовойт сообщил об обстреле Теткино и двух сбитых дронах
Политика