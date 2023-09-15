Под обстрел в Елизаветовке попал фельдшерско-акушерский пункт

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В пятницу, 15 сентября, под обстрел с украинской стороны попала деревня Елизаветовка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт.

«Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал», — написал глава региона.

Он пообещал оказать помощь в ликвидации ущерба и ремонте медицинского учреждения.

Накануне губернатор сообщил, что при обстреле 14 сентября поселка Теткино Глушковского района погиб водитель погрузчика.



«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — написал тогда губернатор.

В тот же день под обстрел попали Елизаветовка, а также поселки Краснооктябрьский и Теткино.

В результате взрывов один человек получил ранения и был отправлен в Глушковскую районную больницу.









