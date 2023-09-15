Под обстрел в Елизаветовке попал фельдшерско-акушерский пункт
В пятницу, 15 сентября, под обстрел с украинской стороны попала деревня Елизаветовка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт.
«Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал», — написал глава региона.
Он пообещал оказать помощь в ликвидации ущерба и ремонте медицинского учреждения.
Накануне губернатор сообщил, что при обстреле 14 сентября поселка Теткино Глушковского района погиб водитель погрузчика.
«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — написал тогда губернатор.
В тот же день под обстрел попали Елизаветовка, а также поселки Краснооктябрьский и Теткино.
В результате взрывов один человек получил ранения и был отправлен в Глушковскую районную больницу.