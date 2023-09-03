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ФСИН исключила причастность сотрудника к метанию гранаты в священника

ФСИН: сотрудник ведомства не бросал гранату в священника и главу поселения
Мужчина из ревности бросил гранату в комнату со священником и главой поселения. Последний рассказал, что нападавший «поехал работать в УФСИН». В службе же заявили, что сотрудник в конфликте не участвовал
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В одном из домов деревни Никульское Ярославской области 47-летний мужчина взорвал «неустановленное устройство с поражающими свойствами», трое человек пострадали, сообщило во «ВКонтакте» управление СК по региону.

«Пострадавшие госпитализированы, степень тяжести вреда здоровью устанавливается. Нападавший задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — рассказали в СК.

Задержанный — начальник отдела ФСИН, пишет канал Shot со ссылкой на источники. По данным канала, во время разговора между мужчинами начался конфликт, после чего начальник отдела ФСИН бросил гранату в комнату, где находились трое человек, произошел взрыв. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями рук и ног, сотрудника ФСИН отвезли на допрос, пишет канал.

«По факту появления в СМИ и сети Интернет сведений о произошедшем конфликте между якобы сотрудником ФСИН России и гражданскими лицами сообщаем, что среди участников сотрудников УИС (уголовно-исполнительной системы. — РБК) региона не выявлено», — заявили изданию «76.ru» во ФСИН.

Пострадали глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, священнослужитель (Shot пишет, что он настоятель храма в селе Шельшедом) Дмитрий Туляков и их знакомая. Их состояние — среднее, женщину отпустили на амбулаторное лечение.

«Он не начальник УФСИН, в том году, чтобы себе повысить пенсию, он поехал работать в УФСИН. Он офицер боевой <...>. Человек заходит в дом, вырывает чеку, запал, и все. Граната Ф-1 учебная. <...> Не было потасовки. Естественно, мы отнимали у него гранату», — рассказал Новиков. Глава поселения отметил, что из комнаты успели вывести детей, гранату он отбросил за диван, в котором «задержались» осколочные элементы, а вторую гранату успели отобрать. Нападавший «приревновал свою жену».

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Источник в правоохранительных органах уточнил РБК, что конфликт был на почве бракоразводного процесса: «Людей в доме было четверо, супруга подозреваемого вышла из дома, поэтому пострадали трое».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Ярославская область священник ФСИН граната Ф-1
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