Житель Курской области при артобстреле получил ранение

Под артиллерийский обстрел со стороны Украины в четверг, 14 сентября, в Курской области попали деревня Елизаветовка, поселки Краснооктябрьский и Тёткино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, поселках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ», — написал глава региона.

Он не уточнил, какой ущерб нанесли взрывы.

Утром этого же дня Старовойт сообщил, что при предыдущем обстреле Тёткино погиб водитель погрузчика.



«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — сообщил Старовойт.



В Теткино находится спиртзавод «Курскпродукт». Он расположен по адресу: улица Бочарникова, д. 39. Завод основан в 1865 году. Предприятие выпускает этиловый спирт.

