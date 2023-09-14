Из-за обстрела в курском селе произошел сбой с водоснабжением
Село Гордеевка Кореневского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале курский губернатор Роман Старовойт.
«Насчитали девять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт. По его словам, в селе нарушено водоснабжение.
Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала военной операции власти региона регулярно сообщают об обстрелах.
Последний раз село Гордеевка попадало под удар 7 сентября. Тогда в населенном пункте зафиксировали два «прилета». Никто не пострадал, но повреждения получила линия электроснабжения.
В тот же день под обстрел попала деревня Успеновка Кореневского района. По словам Старовойта, украинские военные выпустили по населенному пункту десять снарядов.