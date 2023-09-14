Из-за обстрела в курском селе произошел сбой с водоснабжением

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Село Гордеевка Кореневского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале курский губернатор Роман Старовойт.

«Насчитали девять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт. По его словам, в селе нарушено водоснабжение.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала военной операции власти региона регулярно сообщают об обстрелах.

Последний раз село Гордеевка попадало под удар 7 сентября. Тогда в населенном пункте зафиксировали два «прилета». Никто не пострадал, но повреждения получила линия электроснабжения.

В тот же день под обстрел попала деревня Успеновка Кореневского района. По словам Старовойта, украинские военные выпустили по населенному пункту десять снарядов.