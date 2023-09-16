МЧС: спецборт со спасателями приземлился в пострадавшей от наводнения Ливии

Спецборт МЧС прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от наводнения

Дерна, Ливия (Фото: Mohamed Shalesh / Getty Images)

Аэромобильный госпиталь с медиками прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас» приземлился в Ливии. Порядка 35 сотрудников МЧС России будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему населению от наводнения», — уточнили в пресс-службе.

Аэромобильный госпиталь состоит из нескольких модулей, которые разворачиваются с момента выгрузки из самолета за 40 минут. Врачи смогут принять до сотни человек в сутки.

Первый самолет с гуманитарной помощью от России прибыл в Ливию 15 сентября. Он приземлился в международном аэропорту в Бенгази. Россия направила в страну одеяла, передвижные электростанции, палатки и аварийно-спасательные комплексы для проведения работ в зоне чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в Ливии существуют два соперничающих друг с другом правительства. Одно из них находится в Бенгази, его поддерживает лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Второе, международное признанное, расположено в Триполи.

10 сентября на восток Ливии обрушился ураган «Даниэль», затронув прибрежные города Дерна, Бенгази и Джабаль аль-Ахдар. По данным Красного Креста в Ливии, число погибших превысило 5 тыс., пострадали 7 тыс. человек, 11 тыс. пропали без вести. Al-Hadath сообщал о гибели 11 тыс. человек и поисках около 20 тыс.