Российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Ливию

Самолет из России прибыл в Ливию для оказания помощи пострадавшим от наводнения

Фото: МЧС России

Российский самолет с техническим, медицинским оборудованием и спасателями на борту прилетел в международный аэропорт Бенгази для помощи пострадавшим от наводнения на северо-востоке страны. Об этом сообщил портал Al-Wasat.

МЧС России сообщило, что доставит гуманитарную помощь в Ливию по решению президента Владимира Путина. Глава ведомства Александр Куренков «дал распоряжение о направлении самолета Ил-76 ведомственной авиации» в Ливию. Россия направила в страну палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплексы для проведения работ в зоне чрезвычайных ситуаций.

В Ливии сейчас действуют два правительства: международно признанная переходная администрация в Триполи и соперничающее с ним за власть правительство национального единства под началом премьер-министра Усамы Хамада в Бенгази.

10 сентября на восток Ливии обрушился ураган «Даниэль», затронув прибрежные города Дерна, Бенгази и Джабаль аль-Ахдар. Власти страны объявили три района в восточной провинции Киренаика (в нее входит Дерна) зоной бедствия. Наводнение произошло из-за двух обрушившихся в Дерне плотин. Вода разрушила дома и дороги города, потоки воды унесли людей в море.



Точное число погибших и пострадавших неизвестно. По последним данным ливийского Красного Креста, жертвами урагана стали 5200 человек, 7 тыс. ранены и 11 тыс. пропали без вести. По информации Al-Hadath, погибли 11 тыс. человек, пропали без вести — 20 тыс.