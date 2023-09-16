Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Токмаку

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Токмаку Запорожской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Удар, по его словам, нанесли в 11:15 по местному времени (совпадает с московским).

«Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — написал Рогов.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье остается под контролем украинских войск.

Город неоднократно подвергался обстрелам с начала российской спецоперации на Украине. Так, 6 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по хлебозаводу в Токмаке. Тогда здание частично разрушилось, но пострадавших не было, говорил Балицкий.

В последний раз об ударе по Токмаку Рогов писал 3 сентября. Тогда, по его словам, город также обстреляли из РСЗО.