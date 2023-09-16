 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Хасиды празднуют еврейский Новый год в украинской Умани. Видео Общество, 13:55
Олимпийской чемпионке по плаванию удалили две опухоли яичника Спорт, 13:49
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 13:44
Шольц ответил на статью о Германии как «больном человеке Европы» Политика, 13:41
Глава Минцифры пообещал, что с WhatsApp в России «все будет хорошо» Технологии и медиа, 13:36
Киргизия пригрозила территориальными претензиями в адрес Таджикистана Политика, 13:17
Роналду решил отсудить у «Ювентуса» почти €20 млн за период карантина Спорт, 13:11
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 13:00
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Токмаку Политика, 12:57
Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт зерна из Украины Политика, 12:53
Умер актер из сериала «Саша + Маша» и режиссер «Следа» Игорь Кечаев Общество, 12:46
Лишенная гражданства Литвы Дробязко не сможет посетить чемпионат Европы Спорт, 12:30
В Минздраве рассказали о падении популярности паленого алкоголя Общество, 12:15
ТАСС узнал, чем кормили Ким Чен Ына во Владивостоке Политика, 12:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Токмаку

Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Токмаку Запорожской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Удар, по его словам, нанесли в 11:15 по местному времени (совпадает с московским).

«Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — написал Рогов.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье остается под контролем украинских войск.

Город неоднократно подвергался обстрелам с начала российской спецоперации на Украине. Так, 6 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по хлебозаводу в Токмаке. Тогда здание частично разрушилось, но пострадавших не было, говорил Балицкий.

В последний раз об ударе по Токмаку Рогов писал 3 сентября. Тогда, по его словам, город также обстреляли из РСЗО.

Читайте на РБК Pro
Залоговый кредитор: что будет, если потерять этот статус
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Токмаку
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Токмаку

Теги
Токмак ВСУ Запорожская область Владимир Рогов Украина обстрел
Материалы по теме
Под обстрел в Елизаветовке попал фельдшерско-акушерский пункт
Политика
В Донецке при обстреле пострадали двое пассажиров маршрутки
Политика
Балицкий сообщил об ударе HIMARS по хлебозаводу в Токмаке
Политика