ЦИК заявила о разрушении избирательного участка в Запорожье ударом дронов

Один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в результате ночной атаки дронов, заявил зампред ЦИК Булаев. В момент удара на участке не было никого из членов комиссии

Николай Булаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ночь на 10 сентября после атаки дронов был уничтожен один из избирательных участков, заявил зампред ЦИК Николай Булаев журналистам.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок... Было 2:05 <...>, и никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Булаев не уточнил, где именно находился избирательный участок.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также ДНР и ЛНР вошла в состав России в конце сентября прошлого года по итогам референдума. В этих регионах действует военное положение, что ранее запрещало проводить выборы. Однако в конце мая президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение голосования во время военного положения.

В Запорожской области проходят выборы депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Главу региона будут выбирать депутаты регионального парламента из кандидатур, утвержденных президентом. К 10:00 мск 10 сентября явка на выборах в заксобрание Запорожской области составила 55,81%, сообщили в избиркоме региона, передает «РИА Новости».

Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области является Евгений Балицкий. Он возглавляет список кандидатов в депутаты заксобрания от «Единой России». Всего в нем 60 человек, следом за Балицким идут секретарь местной партячейки Галина Данильченко и представитель областной администрации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8 сентября, в день начала выборов, в Херсонской области системы ПВО сбили два дрона рядом с избирательным участком в Скадовском муниципальном округе, рассказала председатель избиркома региона Марина Захарова. Она добавила, что без работы ПВО «не обошлось бы без человеческих жертв».