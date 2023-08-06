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Балицкий сообщил об ударе HIMARS по хлебозаводу в Токмаке

Врио губернатора Балицкий: ВСУ ударили из HIMARS по хлебозаводу в Токмаке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу, расположенному в Токмаке в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки войска «вскрыли выдвижение группы» ВСУ в сторону российских позиций. «По группе нанесено огневое поражение, противник понес потери и отошел в северном направлении», — сообщил Балицкий.

Другая группа ВСУ, по словам губернатора, попыталась атаковать российские позиции в районе Старомайорского. «На данный момент идет бой, противник несет потери», — говорится в сообщении.

Накануне, 5 августа, Балицкий сообщил о попытке атаки украинской штурмовой группы в районе Работино. «В это же время наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении», — говорил губернатор.

ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери, утверждал Балицкий. Об отражении украинских атак на запорожском направлении регулярно отчитывается Минобороны.

Теги
ВСУ РСЗО HIMARS Украина Запорожская область Евгений Балицкий Токмак
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