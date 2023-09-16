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ТАСС узнал, чем кормили Ким Чен Ына во Владивостоке

ТАСС: Ким Чын Ыну во Владивостоке подали дальневосточную уху и палтуса на груше
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Руководителю КНДР Ким Чен Ыну, который находится во Владивостоке, предложили на обед дальневосточную уху и палтуса на груше под сливочно-трюфельным соусом, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, среди предложенных блюд был авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. На горячее кроме палтуса предлагали стейк филе-миньон в авторском соусе.

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом несколько дней назад. С тех пор он успел посетить Амурскую область, Хабаровский и Приморский края. Утром 16 сентября руководитель КНДР встретился с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

Там северокорейскому лидеру показали три самолета стратегической авиации — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Также Шойгу представил политику истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3. Кроме того, министр продемонстрировал Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал». Далее у министра и главы КНДР запланированы переговоры.

Когда Ким Чен Ын встречался с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный 13 сентября, для них также был организован обед. Тогда гостям предложили пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, осетрину с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и другие блюда.

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Ким Чен Ын в ходе обеда поднял тост за победу России над «сборищем зла». Путин, в свою очередь, предложил тост «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества» между Россией и КНДР, а также «за благополучие и процветание наших народов».

Теги
Ким Чен Ын Владивосток еда обед
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