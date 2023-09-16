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Военная операция на Украине ,  
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США в три раза нарастят объем выпуска боеприпасов для Украины

США заявили о планах в три раза увеличить объем выпуска снарядов для нужд Киева
Сюжет
Военная операция на Украине

В ближайшие два года США планируют увеличить производство снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с 28 тыс. до 100 тыс., заявил замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант, сообщает Reuters.

По его словам, за последние шесть — восемь месяцев производство выросло в два раза — с 14 тыс. снарядов в месяц до 28 тыс., а к 2025 году это число вырастет до 100 тыс.

В апреле 2023 года о планах по наращиванию производства снарядов 155-мм калибра сообщала министр армии США Кристин Вормут. Тогда власти планировали к 2025 году производить 75 тыс. снарядов в месяц.

По данным Пентагона, после начала военной операции на Украине Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на сумму $43,7 млрд. 

В начале сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $600 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы, подрывные боеприпасы, а также оборудование для разминирования.

В апреле администрация президента США Джо Байдена подписала контракт с правительством Южной Кореи на получение 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов в долг. Правительство уточнило, что США не отправят все сразу, а сперва пополнят свои запасы, сообщали источники южнокорейской газеты Dong-a Ilbo в правительстве.

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Российские власти критикуют военную помощь для Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя Украине вооружение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

Теги
Украина военная помощь США боеприпасы
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