Пентагон объявил о военной помощи Украине на $600 млн

В новый пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму до $600 млн, в него входит в том числе оборудование «для усиления противовоздушной обороны Украины», говорится на сайте Пентагона.

Так, новый пакет помощи включает:

«оборудование для поддержания и интеграции систем противовоздушной обороны Украины»;

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для разминирования.

Всего с начала военных действий на Украине, по данным Пентагона, Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на сумму $43,7 млрд.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом пакете помощи на сумму более $1 млрд, из которой $665 млн пойдет на военные цели.

В тот же день Пентагон объявил о выделении помощи Киеву на $175 млн, которая включает поставки снарядов с обедненным ураном. В новый пакет вошли также оборудование для ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javеlin и АТ-4 и другое вооружение.

Боеприпасы подходят к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отмечал собеседник Reuters. О том, что первые десять американских танков могут прибыть на Украину к середине сентября, сообщала Politico. Всего США обещали поставить украинской стороне 31 танк.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и считают, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий», но не изменит исхода военной операции. После объявления о новом пакете помощи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле это воспринимают как намерение США «поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег».