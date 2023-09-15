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В Орловской области упал беспилотник

Губернатор Клычков: в Орловской области силы РЭБ подавили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Ливенском районе Орловской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия», — отметил Клычков.

Ливенский район — самый большой в области. Он находится на юго-востоке региона.

30 августа власти четырех российских регионов, в том числе и Орловской области, сообщили об атаках украинских дронов. В этой области, по информации губернатора, сбили два беспилотника, повреждений и пострадавших не было.

27 августа Клычков рассказал, что в поле неподалеку от деревни Маслово Сосковского района обнаружили упавший беспилотник. Его обезвредили с помощью РЭБ, место падения оцепили правоохранительные органы. «Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем», — уточнял он.

Орловская область не граничит с Украиной, но после начала российской военной операции регион периодически атакуют украинские беспилотники. С октября 2022 года в области действует режим повышенный готовности, а с середины января 2023 года — запрет на запуск дронов без специального разрешения.

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Теги
Орловская область Андрей Клычков РЭБ беспилотники
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