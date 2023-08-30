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Четыре региона за ночь сообщили об атаках украинских беспилотников

В Орловской области ПВО сбила два беспилотника, езе один — в Калужской
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего в Брянской, Орловской и Калужской областях сбили не менее пяти дронов. Вечером 29 августа беспилотники также атаковали военно-гражданский аэропорт в Пскове

Силы ПВО сбили беспилотник в Калужской области, сообщили в Минобороны.

«30 августа около 02.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Атаки дронов также были отражены в соседних областях:

  • в Брянской были сбиты три беспилотника, сообщало Минобороны. Губерантор Александр Богомаз уточнил, что все они были уничтожены над самим Брянском.
  • в Орловской, по информации военного ведомства, ликвидировали один дрон. По данным орловского губернатора Андрея Клычкова, были сбиты два БПЛА.

В Псковской области беспилотники вечером 29 августа атаковали аэропорт совместного базирования, там начался пожар. По данным губернатора Михаила Ведерникова, жертв и пострадавших нет.

Материал дополняется

 

Теги
Калужская область Брянская область Орловская область беспилотники