В Орловской области ПВО сбила два беспилотника, езе один — в Калужской

Четыре региона за ночь сообщили об атаках украинских беспилотников

Всего в Брянской, Орловской и Калужской областях сбили не менее пяти дронов. Вечером 29 августа беспилотники также атаковали военно-гражданский аэропорт в Пскове

Силы ПВО сбили беспилотник в Калужской области, сообщили в Минобороны.

«30 августа около 02.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Атаки дронов также были отражены в соседних областях:

в Брянской были сбиты три беспилотника, сообщало Минобороны. Губерантор Александр Богомаз уточнил, что все они были уничтожены над самим Брянском.

в Орловской, по информации военного ведомства, ликвидировали один дрон. По данным орловского губернатора Андрея Клычкова, были сбиты два БПЛА.

В Псковской области беспилотники вечером 29 августа атаковали аэропорт совместного базирования, там начался пожар. По данным губернатора Михаила Ведерникова, жертв и пострадавших нет.

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