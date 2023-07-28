ФСБ: в Орловской области задержан мужчина, планировавший воевать за ВСУ

ФСБ задержала жителя Орловской области, который хотел воевать за ВСУ

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В Орловской области сотрудники ФСБ задержали жителя, который хотел воевать за ВСУ, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина, будучи «сторонником проукраинских взглядов», инициативно «установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией».

Он обратился в Службу безопасности, Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу и МИД Украины, от которых получил разъяснения о порядке действий по выезду на территорию страны, говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Брянской области другого россиянина, который планировал воевать за ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ст. 275 УК (государственная измена). «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщали в спецслужбе.