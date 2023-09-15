Сеул пообещал России ответ из-за военных контактов с КНДР

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Военное сотрудничество России и Северной Кореи является серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, считают власти Южной Кореи. Сеул не исключает возможность ответа на эти действия вместе с Соединенными Штатами, заявил замглавы южнокорейского МИДа Чан Хо Джин на брифинге после встречи консультативной группы по стратегии расширенного сдерживания (EDSCG), передает Yonhap.

Южная Корея и США согласились, что Россия «должна действовать ответственно как участник создания системы нераспространения и как постоянный член [Совета Безопасности ООН]», сказал он. Вашингтон и Сеул будут обмениваться информацией по этому поводу, чтобы предусмотреть ответные меры, подчеркнул он.

Ограничения, которые ввел Совбез ООН в отношении КНДР, предусматривают в том числе запрет на поставку ей вооружений.

Накануне с похожим заявлением выступил Совет национальной безопасности Южной Кореи. В нем говорилось, что Москва и Пхеньян «заплатят цену», если нарушат резолюции Совета Безопасности ООН, передавал Reuters. Ведомство призвало стороны не заключать сделки по торговле оружием.

«За любые действия, нарушающие резолюции Совета Безопасности (ООН) и угрожающие нашей безопасности со стороны Северной Кореи и России, придется заплатить определенную цену», — отмечалось в заявлении.

Ведомства выпустили заявления на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. 13 сентября он посетил космодром Восточный в Амурской области, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Как пояснял президент России, Ким Чен Ын заинтересован в ракетной технике и развитии космоса. На 16 сентября у руководителя КНДР запланированы переговоры с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.