Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье

Сергей Шойгу осматривает оборонный завод "Звезда" (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Об этом сообщает российское Минобороны.

Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, а также ход ремонта и модернизации атомных подлодок. Там же министр заслушал доклад гендиректора «Звезды» Сергея Целуйко по этим вопросам.

Министр обратил внимание руководства завода на соблюдение сроков исполнения гособоронзаказа. Шойгу поставил задачу максимально задействовать производственные мощности, чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок.

Завод «Звезда» специализируется на ремонте подводных лодок Тихоокеанского флота. Это предприятие на Дальнем Востоке, которое занимается ремонтом, модернизацией и переоборудованием атомных подводных ракетоносцев.

Шойгу не первый раз посещает военные полигоны и оборонные предприятия, проверяя подготовку военных к участию в спецоперации. Так, в середине июня он посетил Омскую область, где проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Спустя месяц министр приехал в Татарстан, где также проверил оборонные предприятия. В частности, он посетил заводы «Ремдизель» и КАМАЗ, а также Казанский оптико-механический завод.