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Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, передают ТАСС и «Интерфакс».

На перроне его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

После этого лидер КНДР отправился на авиационный завод. Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, Ким Чен Ын посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится гражданская и боевая авиационная техника.

В городе находится авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, где производят самолеты марки «Су».

Также в рамках своего визита в Россию лидер Северной Кореи поедет во Владивосток. «Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная часть — по линии министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота», — рассказывал российский президент.

12 сентября лидер КНДР приехал в Россию, где вместе с Путиным осмотрел космодром Восточный в Амурской области. Как объяснял российский президент, встреча с Ким Чен Ыном проходила на космодроме, поскольку глава КНДР заинтересован в ракетной технике и развитии космоса. Переговоры прошли между делегациями двух стран и главами государств лично.

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Теги
КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Комсомольск-на-Амуре
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