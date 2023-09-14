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Постпред США выразила надежду, что ООН вернет Москву в зерновую сделку

Постпред США при ООН: надеемся, что Гутерриш вернет Россию в зерновую сделку
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Военная операция на Украине
Линда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Власти США надеются, что генсек ООН Антониу Гутерриш сможет убедить Россию вернуться в зерновую сделку, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе брифинга. Запись опубликована на сайте организации.

«Мы ценим, что генсек ООН продолжает активно пытаться вернуть Россию в черноморскую зерновую инициативу. Мы надеемся, что он преуспеет в этом во время своих встреч на следующей неделе с различными партнерами», — сказала она.

13 сентября Гутерриш заявил на пресс-конференции, что на следующей неделе в ходе личных встреч в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН обсудит возобновление зерновой сделки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

На той же пресс-конференции генсек ООН сказал, что для возобновления зерновой сделки необходимо создать взаимные гарантии. «Мы поделились с Россией рядом положений, которые считаем необходимыми для установления системы взаимных гарантий, позволяющих возобновить черноморскую зерновую инициативу и обеспечить российский экспорт», — сообщил он.

В середине июля Россия приостановила участие в зерновой сделке спустя почти год с момента ее заключения при посредничестве Турции и ООН. Москва заявила, что часть соглашений, касавшаяся устранения препятствий для российского сельхозэкспорта, не соблюдалась.

В начале сентября Bild узнала о предложениях по возобновлению зерновой сделки, которые генсек ООН направил главе российского МИДа. В их числе — создание в Люксембурге «дочки» Россельхозбанка; учреждение страховой компании, которая будет заниматься вопросом рисков для транспортирующих продовольствие и удобрения российских кораблей; разморозка российских активов; доступ российских кораблей в порты ЕС.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал предложение «неприемлемым», подчеркнув, что Москва готова вернуться в соглашение только при выполнении всех ее условий.

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ООН Зерновая сделка США Антониу Гутерриш
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