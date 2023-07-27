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В МИДе оценили усилия Гутерриша, но отметили отсутствие результатов

Вершинин: генсек ООН подтвердил приверженность зерновой сделке, но результатов нет
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Военная операция на Украине
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Androniki Christodoulou / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией по экспорту зерна, но результатов пока нет, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, его слова передает ТАСС.

«Для нас важно, что генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией. Мы усилия ооновской команды ценим, но одновременно повторяем, что нужны конкретные результаты. <...> Пока таких результатов нет», — сказал дипломат после встречи с Гутерришем в Риме на полях саммита ООН по продовольственным системам.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга с Турцией и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля. После этого Россия объявила о приостановке сделки. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена.

Вершинин рассказал также, что донес российские оценки реализации достигнутых летом 2022 года в Стамбуле договоренностей.

«Трансформация того, что было задумано в обычное коммерческое предприятие, не могло нас устраивать, тем более под прикрытием благородных целей и разговоров о помощи наиболее нуждающимся странам в борьбе с голодом», — отметил замглавы МИДа.

25 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Гутерриш направил российской стороне письмо, где предложил России вернуться к зерновой сделке. Песков отметил, что Москва готова незамедлительно возобновить выполнение соглашения лишь при выполнении собственных условий.

В качестве необходимых условий для дальнейшего выполнения сделки российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты.

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