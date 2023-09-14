Суд назначил домашний арест воронежцу, на чьей ферме нашли сибирскую язву

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Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя из села Лебединка, на ферме которого выявили очаг сибирской язвы. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Меру пресечения подозреваемому избрали на два месяца.

По состоянию на 11 сентября в Богучарском районе было выявлено восемь случаев заражения сибирской язвой. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, уточняли РБК в региональном департаменте здравоохранения. Также лечение проходил еще один человек, заразившийся сибирской язвой на территории Панинского района. Кроме того, заболевание подозревают у еще одного подростка. Как отмечает агентство, сейчас он находится в детской больнице в Воронеже.

Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных. Человек, как правило, заражается при контакте с инфицированными тканями скота при убое. Возбудитель заболевания чаще всего проникает в организм через поврежденную кожу. На этом месте появляется сибиреязвенный карбункул, начинается воспаление, сопровождающееся некрозом, отеком прилегающих тканей. Может происходить генерализация инфекции при попадании возбудителя в кровь, или если он проникает в организм через слизистые или ЖКТ. В таком случае у больного повышается температура, появляются озноб, одышка, тахикардия, боли в груди, кашель с выделением кровянистой мокроты, боли в животе, понос с кровью. Возможен даже летальный исход. Сибирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в стационаре с применением антибиотиков. Зараженных животных хоронить запрещено, их сжигают. В России случаи сибирской язвы регистрируют ежегодно.

Очаг в селе Лебединка выявили в здании комплекса молочно-товарной фермы, писал «РБК Черноземье». Очаги сибирской язвы регистрируют в регионе с середины августа. С тех пор их выявили в Богучарском, Кантемировском и Панинском районах, а также на рынке в Воронеже. Во всех этих местах ввели карантин.