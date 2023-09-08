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В Киеве потребовали от Пекина объяснить визит певицы Ван Фан в Мариуполь

МИД Украины: Китай должен объяснить цели пребывания певицы Ван Фан в Мариуполе
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Военная операция на Украине

В Киеве потребовали от Пекина объяснить визит певицы Ван Фан в Мариуполь
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Украина попросила Китай объяснить, с какой целью и каким путем в Мариуполь приехали оперная певица Ван Фан и группа китайских блогеров. Об этом представитель МИД Украины Олег Николенко написал на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания граждан Китая в Мариуполе, а также пути их въезда», — говорится в сообщении.

Николенко отметил, что визит китайских блогеров в Мариуполь является незаконным и «грубо нарушает украинское законодательство, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами».

МИД Украины также инициировал запрет на въезд на Украину этим гражданам.

7 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о «визите китайских гостей» в Мариуполь.

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«В основном приехали к нам блогеры и люди, имеющие отношение к медиа, а одна из гостей — оперная певица Ван Фан — спела «Катюшу» в подорванном противником мариупольском театре, восстанавливаемом Санкт-Петербургом. Очень трогательно», — написал он.

Драматический театр в Мариуполе был разрушен в марте 2022 года. В здании укрывались мирные жители. Минобороны России отвергло обвинение в причастности российской авиации к уничтожению здания. В ведомстве заявили, что здание заминировали бойцы батальона «Азов» (запрещенной в России террористической организации).

Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщал, что здание драмтеатра Мариуполя будет восстановлено подрядчиком из Санкт-Петербурга.

Мариуполь в составе Донецкой народной республики вошел в число российских регионов 30 сентября 2022 года.

Теги
КНР Китай Украина ДНР Мариуполь
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