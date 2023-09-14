В Госдуме предложили ужесточить правила продажи оружия для мигрантов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил ужесточить оборот оружия, в том числе для мигрантов, чтобы повысить уровень безопасности в стране. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект Миронов собирается внести в Госдуму, инициативу готовы поддержать в Совете по правам человека. «Учитывая <...> возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия», — говорится в пояснительной записке к документу. Речь идет, в том числе, о гражданах, получивших российский паспорт в упрощенном порядке.

В законопроекте говорится, что запрет нужно установить на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия для людей, имеющих гражданство России меньше пяти лет. Этот срок позволит мигранта «более эффективно оценить устойчивую правовую связь» с государством.

Получить гражданство по упрощенной схеме могут более чем 20 категорий лиц, в частности, граждане бывшего СССР и их дети и люди, чьи родственники живут в России и являются ее гражданами. В мае президент Владимир Путин упростил получение российского паспорта для контрактников-иностранцев, участвующих в специальной военной операции. Подать соответствующее заявление желающие могут в любой территориальный орган МВД по выбору.

28 августа в Госдуму внесли законопроект, предполагающий, что граждане иностранных государств, которые приобрели российский паспорт, будут его лишаться при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.