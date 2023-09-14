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В Госдуме предложили ужесточить правила продажи оружия для мигрантов

«Известия»: в Госдуме предложили запретить продавать оружие мигрантам

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил ужесточить оборот оружия, в том числе для мигрантов, чтобы повысить уровень безопасности в стране. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект Миронов собирается внести в Госдуму, инициативу готовы поддержать в Совете по правам человека. «Учитывая <...> возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия», — говорится в пояснительной записке к документу. Речь идет, в том числе, о гражданах, получивших российский паспорт в упрощенном порядке.

В законопроекте говорится, что запрет нужно установить на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия для людей, имеющих гражданство России меньше пяти лет. Этот срок позволит мигранта «более эффективно оценить устойчивую правовую связь» с государством.

Получить гражданство по упрощенной схеме могут более чем 20 категорий лиц, в частности, граждане бывшего СССР и их дети и люди, чьи родственники живут в России и являются ее гражданами. В мае президент Владимир Путин упростил получение российского паспорта для контрактников-иностранцев, участвующих в специальной военной операции. Подать соответствующее заявление желающие могут в любой территориальный орган МВД по выбору.

28 августа в Госдуму внесли законопроект, предполагающий, что граждане иностранных государств, которые приобрели российский паспорт, будут его лишаться при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.

Теги
Сергей Миронов Справедливая Россия гражданство России оборот оружия
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