Ценные кадры: где и как обучают будущих ИТ-специалистов

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В России обострился дефицит ИТ-кадров, наблюдавшийся в последние годы. На начало 2022 года власти оценивали нехватку ИТ-специалистов в 1 млн человек. В 2023-м спрос на айтишников вырос еще на 63%, констатировал в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития информационных технологий. На преодоление кадрового дефицита в ИТ-сфере направлен комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Целью нацпроекта служит развитие кадрового потенциала отечественной ИТ-отрасли за счет молодежи — школьников и студентов, а также взрослого населения.

Основная задача таких мер — обеспечить преемственность в получении ИТ-квалификации: сначала обучение программированию в школе и колледже, а в дальнейшем поступление на цифровые кафедры, которые предлагают получение дополнительной ИТ-квалификации совместно с основным высшим образованием. Для тех, кто уже получил диплом, есть возможность повысить свою квалификацию благодаря господдержке.

Как начать «кодить» с юных лет

В 2022 году благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» был запущен «Код будущего» — проект, ориентированный на то, чтобы совершенно бесплатно обучить подрастающее поколение современным языкам программирования. Курсы дают возможность как можно раньше соприкоснуться с ИТ, узнать о реальных задачах программиста и разработать свои первые цифровые проекты.

Если подросток уже увлекается программированием, немаловажен фактор ранней профориентации, поясняет директор департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» «Университета 2035» (оператор программы «Код будущего») Евгения Швыркунова: «Внутри ИТ-сферы существуют десятки различных специализаций. Важно пробовать разные профессии и понимать, что нравится: анализировать данные с использованием искусственного интеллекта (ИИ), делать сложные игры на C++ или разрабатывать сайты на Python. Это очень разные вещи, и на уроках информатики невозможно разобраться во всем: в средней школе урок проходит всего раз в неделю».

На курсах ребята бесплатно и без отрыва от учебы могут выучить Java, JavaScript, Python, C#, C++, 1С, PHP, SQL и другие языки, а также разработать первые приложения, игры, чат-боты, сайты. Учиться можно как в онлайн-формате, так и офлайн, посещая занятия на специальных площадках в своем регионе. Программы для «Кода будущего» предоставляют лидеры EdTech-рынка, ведущие вузы и ИТ-компании страны. В каталоге проекта доступны более 90 курсов от «Яндекса», 1С, «Учи.Дома», МЭО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Университета Иннополис», МФТИ и других организаций. Число курсов постоянно растет. После обучения у ученика уже будут надежное портфолио и сертификат, который выдается по окончании курсов, добавляет Швыркунова.

Всего в наборе этого года смогут принять участие более 140 тыс. ребят. Прием заявок на 2023–2024 учебный год продлится до 30 сентября.

Принять участие в проекте «Код будущего» могут школьники 8–11 классов и студенты колледжей и техникумов — граждане РФ.

Продолжительность обучения — 144 академических часа. Как правило, уроки проходят дважды в неделю.

Запись на обучение проходит на Госуслугах. Потребуются подтвержденная учетная запись школьника / студента колледжа или родителя (законного представителя) и справка с места учебы.

Где начать знакомство с искусственным интеллектом

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) стремительно развиваются. Объем российского рынка ИИ в 2022 году достиг почти 650 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные привел в июле глава Минэкономразвития Максим Решетников. Решения на базе искусственного интеллекта успешно внедряются в ключевые отрасли экономики — медицину, транспорт, сельское хозяйство. Для обеспечения работы этих технологий важны квалифицированные специалисты.

Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» 1 сентября для школьников 7–11 классов из всех регионов России стартует обучение в онлайн-школе «Сириус.Курсы» по двум образовательным программам — «Знакомство с искусственным интеллектом» и «Введение в машинное обучение».

«Первый курс подойдет тем, кому интересно разобраться, что такое ИИ и как технологии на его основе применяются в разных отраслях: от финансового сектора до нефтедобывающей промышленности, — рассказывает руководитель отдела аналитики АНО «Сириус.Курсы» и преподаватель курсов по искусственному интеллекту Александр Садовников. — Важно, что для начала обучения не требуется никаких специальных знаний».

Курс «Введение в машинное обучение», по его словам, посложнее. «Для того чтобы начать обучение на курсе, ученики должны уверенно владеть школьной математикой и иметь базовые навыки программирования. В результате обучения ученики освоят основные принципы создания алгоритмов машинного обучения и реализуют некоторые из них самостоятельно. Те, кто успешно справится с заданиями, получат сертификат о прохождении курса», — добавляет Садовников.

На странице «Навигатора «Сириуса» по искусственному интеллекту» школьники смогут выстроить собственную траекторию обучения и пройти онлайн-курсы по ИИ, а также смежным дисциплинам — математике и программированию.

Как студентам получить ИТ-компетенции

Попасть в ИТ можно и тем, кто выбрал целью своей жизни иную профессию, — для этого в 2022 году по нацпроекту «Цифровая экономика» в российских вузах запустили «цифровые кафедры».

Поступление на такую «кафедру» — это возможность для студентов по всей стране освоить дополнительную квалификацию в сфере ИТ во время обучения по основной профессии, говорит ректор «Университета Иннополис» Александр Тормасов: «Например, будущий врач, педагог или геолог на «цифровой кафедре» сможет с нуля освоить цифровые навыки, полезные для выбранной программы обучения».

На сегодня в рамках проекта доступно более 800 программ по большим данным, интернету вещей, ИИ, квантовым технологиям, кибербезопасности, нанотехнологиям, VR и AR, созданию ИТ-продуктов, разработке компьютерных игр и мобильных приложений, облачных вычислений и других сквозных цифровых технологий. В прошлом учебном году на «цифровые кафедры» поступили 110 тыс. студентов из 114 образовательных организаций. В этом учебном году «цифровые кафедры» откроются на базе 119 вузов России. Ожидается, что до конца 2025 года обучение на них завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году — более 900 тыс. студентов. Тем самым на рынке появится больше квалифицированных специалистов, обладающих смежными с ИТ компетенциями.

По окончании обучения студенты «цифровых кафедр» получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Для выпускника гуманитарных направлений этот факт может стать конкурентным преимуществом на рынке труда среди других соискателей на вакансии, отмечает Тормасов.

За проведение комплексной независимой оценки компетенций, которые студенты получают во время обучения на таких кафедрах, отвечает «Университет Иннополис». Для этого его специалисты совместно с экспертами из индустрии разработали матрицу (модель) актуальных цифровых компетенций для цифровой экономики, с приоритетом компетенций в ИТ-сфере. Также в начале старта проекта эксперты ассессмент-центра «Университета Иннополис» оказали вузам методическую поддержку при разработке образовательных программ переподготовки по ИТ-направлениям и создали репозиторий проекта с материалами для вузов-участников.

«Преимущества обучения на «цифровой кафедре» для студента — в разработке первых проектов для реальных заказчиков, знакомстве с ИТ-сферой, основами программирования и в создании цифровых продуктов, а также в перспективе быстрого трудоустройства сразу после выпуска», — уточняет ректор «Университета Иннополис».

Дополнительное образование в области ИИ со скидкой от государства

В России действуют программы обучения, рассчитанные и на тех, кто уже обладает образованием и хочет повысить свою квалификацию в перспективной сфере. Так, по нацпроекту «Цифровая экономика» действует проект по обучению по программам дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта. Обучение проходит без отрыва от работы — в онлайн-формате, до 90% стоимости курса финансирует государство. Оператором проекта выступает «Университет 2035», он же отобрал обучающие программы таких организаций, как Университет ИТМО, Финансовый университет при правительстве РФ, «Яндекс», «СберУниверситет», МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Университет Иннополис», ТУСУР, РосНОУ, 1Т, «Мобильное электронное образование».

«Почти 1,7 тыс. человек со всех регионов России успешно закончили обучение в 2022 году. При этом более 55% из них — молодые люди от 18 до 35 лет. В этом году планируется обучить со скидкой от государства не менее 1950 человек. А всего до конца 2024 года обучение пройдут не менее 5,5 тыс. граждан. Кстати, ИT-сфера интересна не только мужчинам, около трети обучившихся на программах — представительницы прекрасного пола», — рассказывает руководитель проекта «Искусственный интеллект» «Университета 2035» Наталья Минасова.

Обучаться с господдержкой могут граждане России старше 18 лет и не достигшие пенсионного возраста со средним профессиональным или высшим образованием, а также студенты колледжей и вузов, имеющие достаточный уровень базовых знаний в сфере ИТ. Слушатели смогут выбирать один из курсов по востребованным на рынке труда специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проекта в сфере ИИ. Программа рассчитана до 2024 года. В этом году, в связи с заполнением групп, набор слушателей на обучение временно приостановлен. В следующем году «Университет 2035» совместно с Минэкономразвития России будет проводить очередной отбор провайдеров и программ. Актуальная информация появится на сайте проекта.

Правила участия в проекте:

государство софинансирует до 90% стоимости курса (до 85 тыс. руб. на обучение на курсах стоимостью до 110 тыс. руб.);

оставшуюся часть можно оплатить самостоятельно либо за счет работодателя — с учетом софинансирования сумма доплаты не превышает 25 тыс. руб.;

курсы проходят онлайн, продолжительность — от 144 или 250 часов в зависимости от квалификации. По завершении выдается удостоверение о повышении квалификации.

Что «Цифровые профессии» дали выпускникам

Еще один проект, где государство оказывает поддержку россиянам, желающим освоить востребованную специальность, — это «Цифровые профессии». Это образовательная программа, благодаря которой с 2021 года новую профессию со скидкой 50, 75 или 100% получили более 55 тыс. человек.

Руководитель департамента реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Университета 2035» Алексей Степанов поделился результатами проекта. «Мы фиксируем положительные результаты обучения граждан в рамках проекта «Цифровые профессии». Так, 20% выпускников после обучения сменили место работы, 10% — перешли в ИТ из других отраслей, 5% — нашли свою первую работу. Зарплата выросла у 60% окончивших курсы. Больше половины из них смогли увеличить доход на 75%, еще треть — на 30–75%. У 18% рост доходов составил до 30%», — привел данные Степанов.

В тройку программ-лидеров, которые дали самый большой рост зарплат, вошли «Профессиональный разработчик «1С», «Аналитик данных» и «Специалист по Data Science». На проекте сейчас продолжают обучение более 25 тыс. слушателей.