 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 16:01
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 16:00
Акции ОВК рухнули почти на 40% после одобрения допэмиссии акционерами Инвестиции, 15:51
Как не лишиться прав на ПО, разработанное сотрудниками: памятка Pro, 15:49
Условия по льготной ипотеке ужесточили. Чем это грозит рынку жилья Недвижимость, 15:45
Евросоюз решил не продлевать санкции против четырех россиян Политика, 15:39
Овечкин похвалил НХЛ за реакцию на отказ россиян от ЛГБТ-акций Спорт, 15:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Страны Прибалтики снова выступили против допуска россиян на соревнования Спорт, 15:36
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового Политика, 15:34
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:33
Rzeczpospolita сообщила о росте 40% числа российских бизнесов в Польше Бизнес, 15:31
Вы используете нейросети в бизнесе: каковы шансы оказаться в суде Pro, 15:30
Прокуратура отказалась от изъятия активов HeidelbergCement Бизнес, 15:29
Козловский отсудил рубль у просившего проверить его на экстремизм Общество, 15:27
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового

Минобороны: отражены две атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска отразили две атаки украинских сил в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщает Минобороны.

В отражении атак участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Российские позиции атаковали штурмовые группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в районе Работино под огонь артиллерии попали скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что за сутки было уничтожено более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

О тяжелых боях в районе Работино и Вербового сообщения стали поступать с июня 2023 года, с началом украинского контрнаступления в Запорожской области. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий называл Работино одним их самых интенсивных участков запорожского направления.

Глава региона 6 сентября сообщил, что российские силы оставили Работино. По его словам, села почти не существует — оно «осталось только на карте». Он назвал это тактическим отступлением, а его целью — занять холмы, потому что держаться в низинах «нецелесообразно».

Читайте на РБК Pro
Если банк закрылся: что делать компании с кредитами и вкладами
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Полное погружение: как будут выглядеть музеи будущего — Fast Company
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg

В то же время член запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что отступления российских подразделений из Работино не было, село находится под огневым контролем России. По его словам, украинским военным удалось закрепиться лишь на севере населенного пункта.

Теги
Минобороны атаки Запорожская область
Материалы по теме
Балицкий заявил об усилении обороны у Работино двумя дивизиями десанта
Политика
Балицкий сообщил о массированных ударах по ВСУ при ротации у Работино
Политика
Рогов заявил, что «никаких отступлений» из Работино не произошло
Политика