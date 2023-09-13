Минобороны: отражены две атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска отразили две атаки украинских сил в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщает Минобороны.

В отражении атак участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Российские позиции атаковали штурмовые группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в районе Работино под огонь артиллерии попали скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что за сутки было уничтожено более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

О тяжелых боях в районе Работино и Вербового сообщения стали поступать с июня 2023 года, с началом украинского контрнаступления в Запорожской области. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий называл Работино одним их самых интенсивных участков запорожского направления.

Глава региона 6 сентября сообщил, что российские силы оставили Работино. По его словам, села почти не существует — оно «осталось только на карте». Он назвал это тактическим отступлением, а его целью — занять холмы, потому что держаться в низинах «нецелесообразно».

В то же время член запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что отступления российских подразделений из Работино не было, село находится под огневым контролем России. По его словам, украинским военным удалось закрепиться лишь на севере населенного пункта.