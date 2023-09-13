Rzeczpospolita сообщила о росте 40% числа российских бизнесов в Польше

Rzeczpospolita: количество российских фирм в Польше выросло на 40% за год

Фото: Андрей Любимов / РБК

Число принадлежащих россиянам в Польше фирм и компаний после введения антироссийских санкций не снижается, а, наоборот, растет, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, количество российских предпринимателей в Польше увеличилось на 40% за год. Общее число таких компаний составляет 1732. При этом в 1315 случаях речь идет о лицах, имеющих исключительно российское гражданство. Годом ранее таких фирм было 1120 и 903 соответственно.

Только три российских предпринимателя прекратили свою деятельность в Польше: Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Алексей Мордашов. Их дочерние компании подверглись санкциям, которые не позволяют им вести в Польше какую-либо хозяйственную деятельность, отмечает издание.

Польша является одной из стран ЕС, которая выдвигает наиболее жесткие требования к санкционной политике против России. В феврале 2023 года Варшава грозилась заблокировать десятый пакет санкций, поскольку посчитала его слишком мягким, сообщала радиостанция RMF со ссылкой на высокопоставленный польский дипломатический источник.

Тогда Польша требовала ограничений против «Росатома», импорта российских алмазов, а также физлиц и организаций, ответственных за «депортацию украинских детей». Еще одним требованием Варшавы было введение квоты на импорт каучука.