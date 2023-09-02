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Военная операция на Украине ,  
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В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

В Польше закрыли крупнейший в стране центр для украинских беженцев
Сюжет
Военная операция на Украине
В Польше решили закрыть крупнейший в стране центр для украинских беженцев, вмещавший около 1200 человек. Как отмечает Wyborcza, на момент закрытия в центре было до 300 украинцев, которых о планах не предупредили
&laquo;Птак Экспо&raquo; в селе Надажин, Польша, март 2022&nbsp;г.
«Птак Экспо» в селе Надажин, Польша, март 2022 г. (Фото: Damian Burzykowski / imago-images.de / Global Look Press)

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, располагавшийся в торговом комплексе «Птак Экспо» в селе Надажин в нескольких километрах от Варшавы, сообщает Wyborcza.

Решение о закрытии центра принял мазовецкий воевода (глава административной единицы — воеводства. — РБК) Тобиаш Боченьский. «Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — приводит издание слова пресс-секретаря Боченьского Дагмара Залевского.

При этом Wyborcza уточняет, что на момент закрытия в центре было около 300 украинцев, которых никто не предупредил о планах местной администрации. Некоторые из них были вынуждены вернуться на родину.

Как рассказал журналистам издания один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находятся остальные беженцы (всего центр был рассчитан на прием около 1200 беженцев). Власти Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт.

После начала российской военной операции миллионы украинских беженцев покинули свои дома. По данным ООН на 29 августа, в странах Европы находятся 5,8 млн украинских беженцев, во всем мире — 6,2 млн. При этом Польша является второй после Германии страной ЕС, принявшей наибольшее количество украинцев — там находятся около 968 тыс. беженцев. В России на 31 декабря 2022-го находились 1,27 млн украинских беженцев.

Как следует из опроса Управления верховного комиссара ООН, проведенного в июле, более 60% беженцев надеются вернуться на Украину в будущем.

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Запред Совбеза России Дмитрий Медведев 31 августа оценивал оставшееся на Украине население в 19,7 млн человек. К такому выводу он пришел, вычтя из 37,6 млн «сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр.». За пределами страны, по утверждению Медведева, живут 17,9 млн украинцев. По данным Украинского института будущего, на май 2023-го население Украины составляло 29 млн человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Украина беженцы торговый цетр Военная операция на Украине
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