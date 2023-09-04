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Rzeczpospolita описала механизм выдачи Польшей украинцев

Rzeczpospolita: Польша экстрадирует украинцев при наличии ордера из Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Варшава начала выдачу Киеву украинцев, но пока речь идет только об организаторах нелегальной миграции. Для экстрадиции необходим международный орден на каждого уклониста, а также соответствующее решение суда Польши, пишет RP
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Для того, чтобы Польша экстрадировала сбежавших из Украины уклонистов, Киев должен выдать международный ордер на арест каждого из них. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-секретаря польского главного управления полиции.

По данным издания, порядка 80 тыс. украинцев призывного возраста въехали в Польшу с начала конфликта. Варшава уже начала выдачу Киеву украинских граждан, но пока речь идет только об организаторах нелегальной миграции.

При задержании человека, разыскиваемого Киевом, к примеру, во время проверки документов, Национальная полицейская информационная система Польши покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины.

«Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли его экстрадировать, решит польский суд», — подчеркнул Чярка.

Глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия 1 сентября сообщил, что власти Украины могут обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов.

По его словам, сейчас украинские правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию уклонистов фактически в любой стране и «привезти их на Украину», чтобы они несли соответствующую ответственность.

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Арахамия добавил, что граждане, купившие поддельные справки о негодности к службе по состоянию здоровья, могут нести уголовную ответственность.

После начала спецоперации на Украине объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце августа заявил, что план мобилизации в стране еще не выполнен.

Первый замминистра обороны страны Александр Павлюк признал, что на Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, и что это во многом связано с отношением к военной службе в обществе.

В августе следователи выяснили, что военкоматы в нескольких регионах Украины продавали справки о негодности к службе и помогали мужчинам выехать через КПП в Одесской области в Молдавию. Услуга стоила до $10 тыс.

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Польша Украина экстрадиция мужчины
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