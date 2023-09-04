Rzeczpospolita описала механизм выдачи Польшей украинцев

Варшава начала выдачу Киеву украинцев, но пока речь идет только об организаторах нелегальной миграции. Для экстрадиции необходим международный орден на каждого уклониста, а также соответствующее решение суда Польши, пишет RP

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Для того, чтобы Польша экстрадировала сбежавших из Украины уклонистов, Киев должен выдать международный ордер на арест каждого из них. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-секретаря польского главного управления полиции.

По данным издания, порядка 80 тыс. украинцев призывного возраста въехали в Польшу с начала конфликта. Варшава уже начала выдачу Киеву украинских граждан, но пока речь идет только об организаторах нелегальной миграции.

При задержании человека, разыскиваемого Киевом, к примеру, во время проверки документов, Национальная полицейская информационная система Польши покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины.

«Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли его экстрадировать, решит польский суд», — подчеркнул Чярка.

Глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия 1 сентября сообщил, что власти Украины могут обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов.

По его словам, сейчас украинские правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию уклонистов фактически в любой стране и «привезти их на Украину», чтобы они несли соответствующую ответственность.

Арахамия добавил, что граждане, купившие поддельные справки о негодности к службе по состоянию здоровья, могут нести уголовную ответственность.

После начала спецоперации на Украине объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце августа заявил, что план мобилизации в стране еще не выполнен.

Первый замминистра обороны страны Александр Павлюк признал, что на Украине растет проблема с уклонением от мобилизации, и что это во многом связано с отношением к военной службе в обществе.

В августе следователи выяснили, что военкоматы в нескольких регионах Украины продавали справки о негодности к службе и помогали мужчинам выехать через КПП в Одесской области в Молдавию. Услуга стоила до $10 тыс.