Москва выразила демарш из-за заявления МИД Азербайджана о выборах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о демарше Азербайджану в связи с заявлением Баку о выборах в новых регионах России.

Она назвала заявление Азербайджана «неприемлемой оценкой», которая не согласуется с союзническим уровнем отношений между Москвой и Баку.

Захарова подчеркнула, что Азербайджан должен относиться к России с тем же уважением, которое ожидает от Москвы по отношению к своей территориальной целостности.

9 сентября МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором говорится, что Баку и Киев «признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга».

В ведомстве заявили, что выборы в четырех новых регионах России не соответствуют Конституции и законодательству Украины, поэтому «не могут иметь никакой юридической силы».

О том, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины и считает недопустимой избирательность принципов международного права, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил еще в апреле 2022 года.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов в состав России, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров. Президент заявлял, что Москва не станет обсуждать выбор, сделанный жителями новых территорий, и эти регионы «не предаст».