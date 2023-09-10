Лавров опроверг, что Россия «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану

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Высказывания армянских властей о том, что Россия «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану, некорректные и нечестные, Москву тут обвинять не надо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента [Армении], позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — сказал он.

Спикер парламента Армении Ален Симонян неоднократно говорил о влиянии России на ситуацию с Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Как он заявил в интервью «Комсомольской правде» в 2021 году, «у армянского общества есть понимание, что это Россия сдала Карабах».

В сентябре этого года в беседе с корреспондентом издания «Новости Армении» Симонян вспомнил слова российского президента Владимира Путина в 2020 году, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана с точки зрения международного права. Глава армянского парламента также заявил, что российские миротворцы, которые должны были защищать Лачинский коридор, сегодня «держат в блокаде» арцахцев (Арцах — другое название Нагорного Карабаха).

Лавров, комментируя его слова, ответил, что они не соответствуют действительности. «Он [Симонян] сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности. Это абсолютно не соответствует действительности», — заявил глава российского МИДа, уточнив, что в принятых документах «ничего не говорилось про статус Карабаха» и планировалось провести дополнительные переговоры.

Однако вопрос, по его мнению, был закрыт после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Праге, когда они подписали заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. «Обвинять нас в том, что мы еще 10 ноября 2020 года отдали Карабах, не надо», — добавил Лавров.

Между Арменией и Азербайджаном несколько лет идут переговоры о мирном соглашении. Пашинян в мае выразил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом при условии обеспечения безопасности армянского населения.

8 сентября в российский МИД вызвали посла Армении Вагаршака Арутюняна и вручили ему ноту протеста. Одним из поводов стали слова Симоняна на слова официального представителя ведомства Марии Захаровой, которая сказала, что такая ситуация в Лачинском коридоре, который ранее был перекрыт, складывается из-за признания Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.