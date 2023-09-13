Постпредство не сочло смягчение ввоза вещей в ЕС улучшением для россиян

Разъяснения Еврокомиссии о том, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз товаров из России, не улучшат ситуацию для россиян. Об этом заявили «РИА Новости» в постоянном представительстве России при Евросоюзе.

«В соответствии с новыми «инструкциями» компетентным органам государств-членов надлежит каждый раз проводить, по сути, дознание в отношении россиян на предмет того, будут ли они использовать ввозимые предметы «строго в личных целях в ходе поездки», — сказал собеседник агентства.

Решение Еврокомиссии связано со стремлением устранить противоречия в положениях о санкциях, которые могли бы вызвать разногласия между членами касательно их применения, полагают в постпредстве.

В начале сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, из которого следовало, что под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадают товары для личного пользования, с которыми российские граждане въезжают в страны союза, в том числе одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны и т.д. Въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, также расценивался как запрещенный импорт. В целом речь шла о товарах из приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.

12 сентября ЕК обновила интерпретацию ст. 3i: теперь на вопрос «Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?» не приводится категоричный ответ «нет».

В документе указано, что формально ст. 3i запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, в том числе пассажирских автомобилей, если эти товары вывезены из России. Однако теперь в нем отмечается, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (ЕК не поясняет, каким образом: может быть, имеется в виду возможность вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию). В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

Такие товары, как предметы личной гигиены или одежда, недетая на приезжем и находящаяся в его багаже, «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций», сказано в документе. Еврокомиссия рекомендовала таможенным органам стран-членов ЕС применять запрет «пропорциональным и разумным образом». Положений, касающихся смартфонов, ноутбуков и фотоаппаратов, которые также присутствуют в приложении XXI, в разъяснениях Еврокомиссии нет.