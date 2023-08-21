ВЦИОМ узнал об отсутствии сбережений у четверти россиян

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Больше четверти россиян (27%) не имеют никаких сбережений, следует из результатов июльского опроса ВЦИОМа.

При этом больше половины опрошенных (68%) хранят сбережения в рублях, еще 6% отдают предпочтение доллару, а 4% — евро.

Эксперты отметили, что в последние полтора года наблюдается девалютизация сбережений. Доля россиян, имеющих рублевые накопления, выросла в феврале 2022 года на 8 п.п. и не опускалась ниже 65%. При этом число тех, кто хранит сбережения в долларах, снизилась с 11 до 6%.

По данным опроса, 58% россиян следят за кусом доллара — это на 7 п.п выше июньских показателей. При этом каждый пятый (20%) делает это регулярно, а 38% — время от времени. Не интересовались курсом доллара в июле 42% опрошенных, а в июне — почти половина россиян (49%).

Социологи составили портрет россиянина, который следит за ситуацией на валютном рынке. Это мужчина среднего возраста с высшим или неполным высшим образованием и хорошим доходом, который живет в столице или городе-миллионнике. Его антагонист — женщина старшего возраста со средним специальным или неполным средним образованием, которая предпочитает телевидение интернету.

Опрошенные также поделились своими прогнозами курса доллара. В среднем они считают, что через квартал доллар будет стоить 95 руб., а через год — 97 руб. Авторы исследования отметили, что на момент опроса россияне не были готовы к повышению доллара до 100 руб. и выше.

В августе 2022 года ВЦИОМ сообщил, что почти 40% россиян не откладывают деньги.

Почти половина (44%) респондентов тогда сказали, что откладывают деньги после всех необходимых трат. Лишь 14% сначала откладывают, а потом распределяют оставшиеся средства на текущие нужды.

Свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% россиян — на 4 п.п. больше, чем в 2012 году. Жители страны распоряжаются ими по-разному: большинство — 22% — хранит их в наличных рублях.