Мишустин заявил о планах в два раза увеличить выпуск беспилотников

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За ближайшие семь лет выпуск тяжелых и средних беспилотников будет увеличен вдвое при одновременном росте доли отечественной продукции в них втрое — до 70%. О таких планах правительства объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Нужно систематизировать и масштабировать производство», — отметил он.

Для этой цели правительство сформирует собственную промышленную базу, программное обеспечение, а также будет поддерживать спрос на продукцию и услуги для производства беспилотников.

Власти намерены использовать беспилотники для доставки в отдаленные населенные пункты для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и для других целей. Мишустин также отметил, что беспилотники повышают операционную эффективность предприятий. В качестве примера он привел сельское хозяйство и топливно-энергетический комплекс.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, Минпромторг разработал такой документ. По словам президента, инвестиции в эту отрасль в ближайшее время составят не менее 500 млрд руб.