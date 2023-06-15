Обвинение запросило 5,5 лет для матери чеченских активистов Мусаевой

В январе сотрудники чеченского МВД вывезли женщину из Нижнего Новгорода в Чечню как свидетельницу по делу мошенничестве. Но вскоре после приезда она превратилась из свидетельницы в обвиняемую по другому делу

Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Обвинение запросило пять с половиной лет колонии общего режима для Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемой Александр Савин.

Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). По версии следствия, 21 января прошлого года рядом с дежурной частью она «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». К женщине подошел участковый и сказал, что та нарушает закон, поэтому он вынужден составить административный протокол о хулиганстве. После этого, как утверждал полицейский, Мусаева набросилась на него, царапала и била. Нарушительнице назначили административный арест за мелкое хулиганство, а пока та находилась в спецприемнике, в отношении нее было возбуждено уголовное дело о нападении на участкового.

Семья обвиняемой считает, что дело связано с правозащитной деятельностью ее сыновей. Так, Ибрагима Янгулбаева правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским). Он провел около полутора лет в грозненском СИЗО по делу об экстремизме и жаловался в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в полиции. Абубакар Янгулбаев — юрист, сотрудничал с «Комитетом против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован). В конце декабря его задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма в отношении брата. Тогда же Абубакар Янгулбаев сообщил, что в Чечне пропали около 40 родственников семьи. Сайди Янгулбаев называл дело против его жены «заказом» главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров после задержания Мусаевой заявил, что ее вывоз нельзя назвать похищением, к тому же та «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» и тем самым «уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Он добавил, что семью экс-судьи Янгулбаева «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». «Пока жив хоть один чеченец, свободно, наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа», — сказал Кадыров. По словам главы Чечни, один из Янгулбаевых-младших «выступает с прямыми и открытыми угрозами» в его собственный адрес.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал «отрезать головы» Янгулбаевым. «У нас с вами вражда, война, кровная месть», — говорил он по-чеченски во время трансляции в Instagram.

Срок ареста Мусаевой неоднократно продлевали, в последний раз — до 12 августа. В мае ее защита заявила об ухудшении состояния здоровья обвиняемой и потребовала провести экспертизу, но суд это ходатайство отклонил.