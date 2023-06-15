Обвинение запросило 5,5 лет для матери чеченских активистов Мусаевой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 14 июн, 16:45
В Москве построят тоннель длиной 20 км для МЦД-5 Общество, 15:43
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
В Одессе позеленело море Политика, 15:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:26
ПСБ поддержит проекты устойчивого развития Сахалинской области Пресс-релиз, 15:21
Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии Политика, 15:19
Что за EBITDA? Все, что нужно знать про показатель каждому инвестору Инвестиции, 15:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Ефимов сообщил о первом договоре по программе КРТ в «Новой Москве» Город, 15:17
«Ак Барс» представил тренера на новый сезон в образе Гэндальфа. Видео Спорт, 15:17
Бизнес платит дважды: что происходит с природоохранными платежами Pro, 15:14
«Дружественная» торговля: как нацпроект двигает российский экспорт Национальные проекты, 15:13
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 15:12
Белоусов призвал россиян ответить на вопрос: «мы сами кто?» Экономика, 15:12
Греф назвал неумение брать взятки преимуществом искусственного интеллекта Политика, 15:11
Политика ,  
0 

Обвинение запросило 5,5 лет для матери чеченских активистов Мусаевой

Обвинение запросило 5,5 лет общего режима для матери чеченских активистов Заремы Мусаевой
В январе сотрудники чеченского МВД вывезли женщину из Нижнего Новгорода в Чечню как свидетельницу по делу мошенничестве. Но вскоре после приезда она превратилась из свидетельницы в обвиняемую по другому делу
Зарема Мусаева
Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Обвинение запросило пять с половиной лет колонии общего режима для Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемой Александр Савин.

Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). По версии следствия, 21 января прошлого года рядом с дежурной частью она «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». К женщине подошел участковый и сказал, что та нарушает закон, поэтому он вынужден составить административный протокол о хулиганстве. После этого, как утверждал полицейский, Мусаева набросилась на него, царапала и била. Нарушительнице назначили административный арест за мелкое хулиганство, а пока та находилась в спецприемнике, в отношении нее было возбуждено уголовное дело о нападении на участкового.

Семья обвиняемой считает, что дело связано с правозащитной деятельностью ее сыновей. Так, Ибрагима Янгулбаева правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским). Он провел около полутора лет в грозненском СИЗО по делу об экстремизме и жаловался в Европейский суд по правам человека на избиение и пытки в полиции. Абубакар Янгулбаев — юрист, сотрудничал с «Комитетом против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован). В конце декабря его задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма в отношении брата. Тогда же Абубакар Янгулбаев сообщил, что в Чечне пропали около 40 родственников семьи. Сайди Янгулбаев называл дело против его жены «заказом» главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров после задержания Мусаевой заявил, что ее вывоз нельзя назвать похищением, к тому же та «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» и тем самым «уже заработала себе статью на реальный срок заключения». Он добавил, что семью экс-судьи Янгулбаева «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». «Пока жив хоть один чеченец, свободно, наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа», — сказал Кадыров. По словам главы Чечни, один из Янгулбаевых-младших «выступает с прямыми и открытыми угрозами» в его собственный адрес.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал «отрезать головы» Янгулбаевым. «У нас с вами вражда, война, кровная месть», — говорил он по-чеченски во время трансляции в Instagram.

Срок ареста Мусаевой неоднократно продлевали, в последний раз — до 12 августа. В мае ее защита заявила об ухудшении состояния здоровья обвиняемой и потребовала провести экспертизу, но суд это ходатайство отклонил.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Чечня новости Сайди Янгулбаев Зарема Мусаева
Материалы по теме
Суд продлил арест вывезенной в Чечню жене экс-судьи Янгулбаева до декабря
Общество
Верховный суд Чечни оставил под арестом жену экс-судьи Янгулбаева
Общество
Янгулбаев сообщил об угрозах главы РОВД в Чечне найти его семью в Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter