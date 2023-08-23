МВД объявило в розыск сына экс-судьи Янгулбаева

Абубакар Янгулбаев (Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск Абубакара Янгулбаева — правозащитника и сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, следует из базы данных ведомства.

В базе указано, что Янгулбаев Абубакар Сайдаевич 1992 года рождения, чеченец по национальности, объявлен в розыск по уголовной статье (по какой именно, не уточняется).

Абубакар Янгулбаев — юрист, сотрудничавший с «Комитетом против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован). В конце декабря 2022 года его задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма, по которому проходил его брат Ибрагим. В январе 2022 года суд заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева, он был объявлен в федеральный розыск.

С Янгулбаевыми связывают «Народное движение «Адат» (Минюст внес его в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в целях противодействия экстремистской деятельности). Движение вело телеграм-канал, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и был признан в Чечне экстремистским. Администратором канала считают Ибрагима Янгулбаева.

В январе 2022 года вооруженные люди в гражданской одежде увезли в неизвестном направлении мать Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву. Женщину забрали из квартиры в Нижнем Новгороде, где она проживала. Люди, которые ворвались в квартиру, предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос.

Мусаева была свидетельницей по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Правозащитники заявляли, что женщину вывели на улицу без верхней одежды, не взяв для нее необходимые лекарства (по их данным, Мусаева страдает от сахарного диабета).

Власти Чечни затем заявили, что женщину отвезли в спецприемник МВД по республике за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Впоследствии Мусаеву обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, в начале февраля 2022 года ее отправили под арест. В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии.

Абубакар Янгулбаев называл дело в отношении матери «фейковым», Сайди Янгулбаев счел его «заказом» главы республики Рамзана Кадырова. В январе 2022 года глава региона сказал, что всю семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

В конце 2021 года Абубакар Янгулбаев покинул Россию. В январе 2022 года так же поступили его отец и сестра Алия.