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МВД объявило в розыск сына экс-судьи Янгулбаева

МВД объявило в розыск сына экс-судьи Янгулбаева по уголовной статье
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Абубакар Янгулбаев (Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск Абубакара Янгулбаева — правозащитника и сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, следует из базы данных ведомства.

В базе указано, что Янгулбаев Абубакар Сайдаевич 1992 года рождения, чеченец по национальности, объявлен в розыск по уголовной статье (по какой именно, не уточняется).

Абубакар Янгулбаев — юрист, сотрудничавший с «Комитетом против пыток» (признан иноагентом и ликвидирован). В конце декабря 2022 года его задержали в Пятигорске, обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма, по которому проходил его брат Ибрагим. В январе 2022 года суд заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева, он был объявлен в федеральный розыск.

С Янгулбаевыми связывают «Народное движение «Адат» (Минюст внес его в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в целях противодействия экстремистской деятельности). Движение вело телеграм-канал, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и был признан в Чечне экстремистским. Администратором канала считают Ибрагима Янгулбаева.

В январе 2022 года вооруженные люди в гражданской одежде увезли в неизвестном направлении мать Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву. Женщину забрали из квартиры в Нижнем Новгороде, где она проживала. Люди, которые ворвались в квартиру, предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос.

Мусаева была свидетельницей по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Правозащитники заявляли, что женщину вывели на улицу без верхней одежды, не взяв для нее необходимые лекарства (по их данным, Мусаева страдает от сахарного диабета).

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Власти Чечни затем заявили, что женщину отвезли в спецприемник МВД по республике за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Впоследствии Мусаеву обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, в начале февраля 2022 года ее отправили под арест. В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии.

Абубакар Янгулбаев называл дело в отношении матери «фейковым», Сайди Янгулбаев счел его «заказом» главы республики Рамзана Кадырова. В январе 2022 года глава региона сказал, что всю семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

В конце 2021 года Абубакар Янгулбаев покинул Россию. В январе 2022 года так же поступили его отец и сестра Алия.

Теги
Чечня Сайди Янгулбаев Зарема Мусаева уголовное дело розыск
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